POL-PPRP: Wir sagen DANKE

Eine 50-Jährige erschien am Mittwoch (01.07.2020) mit einem Geldbeutel mit mindestens 8000 Euro Bargeld bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2. Den Geldbeutel hatte sie am Mittwochmorgen in einem Einkaufswagen auf einem Parkplatz eines Supermarktes (real) gefunden. Anschließend ging sie direkt mit dem Fund zur Polizei. Diese bedankte sich bei der ehrlichen Finderin und übergab den Fund an das zuständige Fundbüro.

