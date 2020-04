Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Weißer MX 5 angefahren - Unfallflucht - Hinweise erbeten - Zeugen gesucht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Zwischen 14 Uhr am Samstag und 18.30 Uhr am Sonntag, kollidierte ein noch unbekanntes Auto in der Haspelstraße mit einem weißen Mazda MX 5. An dem Cabrio entstand vorne ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Der Mazda stand am rechten Straßenrand vor dem Anwesen Haspelstraße 26. Der Schaden deutet auf einen Zusammenstoß bei einem Rangiermanöver beim Parken hin. Spuren des verursachenden Fahrzeugs ließen sich leider weder an der Unfallstelle noch am beschädigten Mazda feststellen. Zeugen werden gebeten, sich mit den Unfallfluchtermittlern der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

