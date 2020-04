Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Buswartehäuschen beschmiert - Kripo bittet um Hinweise

Marburg-Biedenkopf (ots)

Schönbach

Mit gleich mehreren Parolen beschmierten unbekannte das Buswartehäuschen in der Anzefahrer Straße. Die verwandte weiße Farbe befand sich auf dem Asphalt und an mehreren Stellen der großen Haltestelle. Tatzeit war zwischen 15 Uhr am Ostersonntag und 16 Uhr am Ostermontag (13. April) vermutlich aber in der Nacht. Bislang gibt es keine Täterhinweise. Wegen der offenbar politisch links motivierten Parolen ermittelt das Staatsschutzkommissariat der Kripo Marburg und bittet um Mithilfe. Wer hat zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Zusatz: Ein vom Ordnungsamt der Stadt Kirchhain gefertigtes Übersichtsbild des Schadens ist der Pressemeldung angehängt und kann unter www.polizeipresse.de angesehen und dort zur Verwendung der Berichterstattung im Zusammenhang mit dem Vorfall heruntergeladen und verwandt werden.

