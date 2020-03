Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Holzschuppens in Koserow (LK Vorpommern-Greifswald)

Heringsdorf (ots)

Am 21.03.2020, gegen 21:15 Uhr, mussten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in die Lindenstraße in Heringsdorf ausrücken. Dort brannte ein ca. 4,00 m mal 4,00 m großer Schuppen, welcher aus Holz errichtet worden ist. Bei Eintreffen der Kräfte brannte der Schuppen bereits in voller Ausdehnung. Die 29 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Koserow, Zempin und Loddin, welche schnell vor Ort waren, konnten nicht mehr verhindern, dass der Schuppen komplett niederbrannte. Durch den 79-jährigen Eigentümer wurde der Schuppen als Werkstatt für die Holzbearbeitung genutzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung vor. Als Brandursache wird ein technischer Defekt an der installierten Elektroheizung angenommen. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt und waren auch zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Im Auftrag Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell