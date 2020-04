Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kradfahrer gestürzt

Fulda (ots)

Ein 51-jähriger Roller-Fahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Montag, (06.04.) schwer verletzt. Der Roller-Fahrer befuhr gegen 19.45 Uhr in Fulda die Bardostraße stadteinwärts, kam von der Fahrbahn ab und touchierte den Bordstein. Anschließend stürzte der 51-jährige. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Da bei dem Roller-Fahrer Verdacht auf Alkoholgenuss bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

