POL-OH: Einbrüche

Einbruch in Gerätelager

Fulda - Zwischen Freitag (03.04.) und Montag (06.04.) verschafften sich unbekannte Zutritt zum Gelände des Stadions der Stadt Fulda. Dort zerschlugen sie eine Scheibe des Gerätelagers, stiegen ein und durchsuchten dieses. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 30 Euro. Ob etwas gestohlen wurde, ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

In Geschäftsräume eingebrochen

Fulda - Zwischen Sonntag (05.04.) und Montag (06.04.) brachen Unbekannte in ein Geschäft in der Kanalstraße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in die Räumlichkeiten, welche sie im Anschluss durchsuchten. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen die Täter einen unteren dreistelligen Bargeldbetrag. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

