POL-OH: Versuchte Einbrüche - Sachbeschädigungen - Versuchter Diebstahl

Versuchter Einbruch in Geräteschuppen

Flieden - In der Nacht von Donnerstag (02.04.) auf Freitag (03.04.) versuchten Unbekannte in einen Geräteschuppen eines Vereinsheims in der Straße "Michelsfeld" einzubrechen. Die Täter rissen den Holzverschlag an der Türe ab und drückten ein Fenster ein. Vermutlich wurden die Täter bei ihrer Tat gestört und flüchteten in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 150 Euro.

Pkw beschädigt

Fulda - In der Nacht zu Freitag (03.04.) kam es zu einer Sachbeschädigung eines grauen Audi "A 3", welcher in der Arleser Straße abgestellt war. Unbekannte zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand die beiden Fahrzeugseiten und stachen zudem noch die beiden hinteren Reifen ein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.800 Euro.

Versuchter Rollerdiebstahl

Fulda - In der Nacht von Mittwoch (01.04.) auf Donnerstag (02.04.) versuchten Unbekannte augenscheinlich einen Roller der Marke "Peugeot Kisbee" in der Maglianastraße zu stehlen. Die Täter brachen die Verkleidung des Rollers auf, sahen dann jedoch von der weiteren Tathandlung ab und flüchteten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Motorhaube beschädigt

Fulda - Zwischen Donnerstag (02.04.) und Freitag (03.04.) beschädigten Unbekannte die Motorhaube eines grauen "Toyota Corolla", welcher in der Wiener Straße abgestellt war. Die Täter bewarfen das Fahrzeug mit diversen Gegenständen und beschädigten es hierdurch. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Diebstahl einer Abdeckplane und einer Werkzeugkiste eines Lkws

Hünfeld - Am frühen Sonntagmorgen (05.04.), zwischen 01:00 Uhr und 09:30 Uhr, stahlen Unbekannte eine Abdeckplane eines VW Pritschenwagens, sowie eine sich auf der Ladefläche befindliche Werkzeugkiste. Das Fahrzeug war im Bereich Wellastraße abgestellt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Sachbeschädigungen an einer Jugendherberge

Fulda - In der Nacht von Samstag (04.04.) auf Sonntag (05.04.) kam es zu einer Sachbeschädigung bei einer Jugendherberge in der Schirrmannstraße. Unbekannte beschädigten eine Lampe, ein Hydrantenschild und einen Leitpfosten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Versuchter Einbruch in Raststätte

Burghaun / Großenmoor - In der Nacht von Freitag (03.04.) auf Samstag (04.04.) versuchten Unbekannte in die Raststätte Großenmoor (Ost) an der Bundesautobahn A 7 einzubrechen. Die Täter schlugen eine Scheibe ein, ließen dann jedoch von der weiteren Tatausführung ab. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

