POL-OH: Einbruch

Einbruch in Jugendraum

Schotten - Zwischen Samstag (04.04.) und Montag (06.04.) brachen Unbekannte in ein Jugendzentrum in der Vogelsbergstraße ein. Die Täter manipulierten am Schloss einer Tür und öffneten diese. Im Jugendzentrum wurden mehrere Türen gewaltsam aufgebrochen und beschädigt. Die Diebe stahlen des Weiteren einen Musikverstärker. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2.100 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

