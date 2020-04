Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch; Schild weg; Rollstuhl gestohlen; Weiterer Diebstahl aus Pkw; Illegale Downhillstrecke; Keinen Führerschein und Drogeneinfluss; Unfallfluchten am Abzweig nach Wittelsberg und im Marbacher Weg

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Einbruch in der Sudetenstraße

Nach etlichen Versuchen gelang es einem Einbrecher die Terrassentür einer Kellergeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus aufzuhebeln und einzusteigen. An der Tür entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Ob aus der Wohnung etwas fehlt, steht derzeit nicht fest. Der Einbruch war zwischen 14 Uhr am Dienstag und 09 Uhr am Mittwoch, 15. April. Wer hat in dieser Zeit verdächtige Personen gesehen? wer kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Kombach - Wanderweg-Hinweisschild weg

Wer kann denn damit was anfangen? Diese Frage stellen sich sowohl die Wanderer , als auch die verantwortlichen Aufsteller, nach dem Diebstahl eines der Hinweisschilder auf dem Wanderweg "Kombacher Runde". Es fehlt das komplette Schild samt dazugehörigem Edelstahl-Standrohr und haltendem Betonsockel. Alles stand ursprünglich im Waldgelände am Hirschstein. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Roth - Rollstuhl aus Tiefgarage gestohlen

Aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Raiffeisenstraße stahl ein Dieb einen schwarzen Rollstuhl mit elektronischer Brems- und Anschiebehilfe. Als das Opfer den Diebstahl am Freitag, 14. Februar, um 15 Uhr feststellte, stand das sonst üblicherweise geschlossene Garagentor offen. Der Diebstahl passierte an diesem Freitag zwischen 12 und 15 Uhr. Bislang ergaben sich weder Hinweise auf den oder die Täter noch auf den Verbleib des Rollstuhls im Wert von fast 4000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Anzefahr - Weiterer Diebstahl aus Pkw

Bei dem blauen Kleinwagen auf dem Parkplatz im Pfaffweg hatte der Dieb leichtes Spiel. Das Auto war nicht verschlossen. Der Dieb stahl aus dem Handschuhfach ein mobiles Navigationsgerät und aus der Mittelkonsole einen Bluetooth-Adapter und 3,50 Euro. Die Tat war zwischen 13 Uhr am Sonntag und 12 Uhr am Dienstag 14. April. Wer hat in dieser Zeit im Pfarrweg auf dem Parkplatz verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat gesehen, wie sich jemand ins Auto gebeugt oder gesetzt hat, um kurz darauf wieder ohne den Wagen zu verschwinden? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Weidenhausen - Illegale Downhillstrecke - Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Im Wald von Weidenhausen haben unbekannte Radsportler ohne Genehmigung offenbar eine Downhill-Strecke angelegt. Weil sie dabei diverse Erdbewegungen vorgenommen und auch Bäume beschädigt haben ermittelt nunmehr die Polizei u.a. wegen Sachbeschädigung. Festgestellt wurden die Strecke und die damit verbundenen Schäden am Mittwoch, 08. April. Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Kirchhain - Keinen Führerschein und Drogeneinfluss

Der 25 Jahre alte Fahrer des kontrollierten BMW besaß keinen Führerschein und stand auch noch unter Drogeneinfluss. Sein Test reagierte positiv auf Amphetamine und Metamphetamine. Die Fahrt für den im Ostkreis lebenden Mann war mit der Kontrolle am Mittwoch, 15. April, um 11.15 Uhr in Kirchhain zu Ende. Die Polizei veranlasste zudem die notwendige Blutprobe.

Verkehrsunfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Ebsdorfergrund - Unfallflucht am Abzweig nach Wittelsberg

Nach den Angaben der Insassen des grauen Opel Astra passierte der Unfall auf der Landstraße 3048 am Abzweig zum Verbindungsweg nach Wittelsberg am Mittwoch, 08. April, um 10.25 Uhr. Aus dem Verbindungsweg fuhr demnach ungebremst ein Auto von Wittelsberg kommend auf die Landstraße 3048 nach Heskem. Der 74 Jahre alte Astrafahrer war zeitgleich auf der vorfahrtberechtigten Landstraße 3048 von Heskem nach Rauischholzhausen unterwegs. Er bremste stark ab und wich noch aus. Er konnte einen leichten Zusammenstoß allerdings nicht verhindern und touchierte das abbiegende Auto leicht, sodass am Astra ein nur geringer Schaden entstand. Bei dem anderen Auto, dessen Fahrer ohne anzuhalten weiterfuhr, handelte es sich demnach um ein silbernes oder graues Fahrzeug mit einem Marburger Kennzeichen und eventuell den Mittelbuchstaben XY. Wer hat den Unfall am Vormittag gesehen? Wer kennt ein solches Fahrzeug aus dem Raum Wittelsberg? Wer kann Hinweise geben zu einem seit dieser Zeit eventuell leicht beschädigten silbernen oder grauen Fahrzeug mit einem zumindest ähnlichen Kennzeichen wie dem beschriebenen?

Marburg - Spiegel abgefahren - Unfallflucht im Marbacher Weg

Nach den bisherigen Hinweisen streifte ein vorbeifahrendes den Außenspiegel eines parkenden Autos und fuhr ohne jede sichtbare Fahrverzögerung einfach weiter. Der beschädigte dunkle BMW Kombi parkte zur Unfallzeit am Dienstag, 14. April, um 07.15 Uhr am Rand etwa in Höhe des Anwesens Marbacher Weg 58. Dass verursachende Auto kam aus der Ketzerbach und fuhr stadtauswärts. Durch den Unfall riss der Außenspiegel am BMW ab. Leider ergaben sich weder durch die unfallspuren noch durch die bisherigen Zeugenaussagen Hinweise zum verursachenden Auto. Vermutlich dürfte dieses Fahrzeug einen Schaden an der rechten Seite mutmaßlich auch einen Spiegelschaden haben. Wo also steht seit Dienstag ein rechtsseitig frisch unfallbeschädigtes Auto, eventuell mit dunkler Fremdfarbe?

Sachdienliche Hinweise zu den beiden Unfallfluchten erbitten die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg unter Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell