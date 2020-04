Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Ein Verletzter bei Auseinandersetzung am Richtsberg; Autodiebstahl und Kennzeichendiebstahl; Probefahrt zum Motorraddiebstahl benutzt; Schuppen abgebrannt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Richtsberg - Ein Verletzter bei Auseinandersetzung

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen erlitt ein 19-Jähriger Schnitt- und Stichverletzungen und liegt im Krankenhaus. Nach ärztlichen Angaben ist der Gesundheitszustand derzeit stabil. Über weitere Verletzte gibt es keine Erkenntnisse. Die Polizei stellte bislang die Personalien von neun Zeugen und mutmaßlichen Beteiligten im Alter zwischen 17 und 19 Jahren fest und zwei Messer sicher. Zur Feststellung eines genauen Geschehensablaufs, der jeweiligen Tatbeteiligungen und des Grundes der Auseinandersetzung bedarf es weiterer Ermittlungen. Der Vorfall war in der Nacht zum Dienstag, 14. April, gegen 03 Uhr im Eisenacher Weg an der Bushaltestelle Astrid-Lindgren-Schule. Zunächst verbale Streitigkeiten gipfelten in einer Auseinandersetzung offenbar unter Nutzung der beiden sichergestellten Messer. Weitere Auskünfte zu dem Vorfall sind aufgrund der notwendigen umfangreichen Ermittlungen nicht vor nächster Woche zu erwarten. Die weiteren Informationen behält sich die Staatsanwaltschaft Marburg, Tel. 06421/290-222, vor.

Biedenkopf/Sterzhausen - Autodiebstahl und Kennzeichendiebstahl - Kripo bittet um Hinweise

Ein Autodiebstahl in Biedenkopf und ein Kennzeichendiebstahl in Lahntal Sterzhausen hängen definitiv zusammen. Das Kennzeichen des in Biedenkopf gestohlenen Range Rover Sport befand sich später an dem Ford Fiesta in Lahntal Sterzhausen. Das Kennzeichen des Fords fehlt und könnte sich an dem Range Rover befinden. Die Fahndung nach dem Auto im Wert von mindestens 15.000 Euro verlief bislang erfolglos. Die Kripo bittet um Hinweise zu einem schwarzen Range Rover Sport. Das Auto stand zur Zeit des Diebstahls zwischen 21 Uhr am Donnerstag und 12.50 Uhr am Freitag, 10. April auf einem Parkplatz in der Hatzfelder Straße. Am Fahrzeug befand sich zu dieser Zeit auf der hinteren linken Tür eine 50 x 20 Zentimeter große Magnettafel mit der Aufschrift "Hinterländer Braustube". Markant sind zudem zwei Aufkleber über einen Motorradclub und eine Motorradmarke auf dem Kofferraumdeckel. Der Ford Fiesta parkte in Sterzhausen in der Michelbacher Straße. Der oder die Autodiebe tauschen die Kennzeichen regelrecht aus. Sie montierten an dem Fiesta das Kennzeichen des Range Rovers. Demnach könnte sich derzeit an dem Range Rover das Marburger Kennzeichen des Fords mit dem Mittelbuchstaben "E" und einer vierstelligen Ziffer befinden. Außerdem lagen im Auto diverse Gegenstände, die der oder die Täter eventuell entsorgt haben. Dabei handelt es sich u.a. um einen roten Koffer, eine gelbe Arbeitsjacke, eine Motorradscheibe und ein "Geronimo" Pullover. Wer hat diesen Range Rover ab Donnerstag, 09. April, 21 Uhr, wo gesehen und wer kann Hinweise zum jetzigen Standort und/oder dem bzw. den Benutzern geben? Wo sind die beschriebenen Gegenstände aus dem Auto? Wer das Fahrzeug oder die Gegenstände sichtet, wird aus Gründen der Spurensicherung dringend darum gebeten, nichts anzufassen und sofort die Polizei zu benachrichtigen. Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Sterzhausen - Probefahrt zum Motorraddiebstahl benutzt - Kripo bittet um Hinweise

Ein angeblicher Interessent erschien nach mehrfachen vorangegangenen Telefonaten zum vereinbarten Besichtigungstermin am Samstag, 11. April, um kurz vor 13 Uhr, in Sterzhausen. Nach Ansicht der für 9500 Euro angebotenen weißen Yamaha R 1, dem weiteren bekundeten Interesse und dem gezeigten Bargeld einigten sich der Verkäufer und der Interessent auf eine Probefahrt. Von dieser Fahrt kehrte der Mann nicht wieder zurück. Erschienen war er allein mit einem älteren grauen/silbernen Ford Fiesta mit Dortmunder Kennzeichen. Dieses Auto ließ er zurück. Die Ermittlungen zur Herkunft des sichergestellten Fahrzeugs dauern an. Das angebrachte Kennzeichen DO-SB mit vierstelliger Ziffer bestehend aus zwei gleichlautenden Zahlen war offenbar eine Fälschung. Der angebliche Kaufinteressent war zwischen 28 und 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, glatzköpfig und von unauffälliger Statur. Er sprach mit typischem "Ruhrpottakzent". Der Mann trug eine blaue Jeans und ein T-Shirt und darüber ein weißes Hemd. Er fuhr mit einem mitgebrachten weißen HJC-Motorradhelm, Mundschutz und Handschuhen davon. Da sich nur wenig Benzin im Tank befand, muss er entweder irgendwo getankt haben oder aber die Maschine wurde auf einen Anhänger oder in ein anderes entsprechendes Transportfahrzeug geladen. Wer hat den Mann und die Yamaha R 1, ein Motorrad der Kategorie Supersportler/Suberbike, nach Samstag, 13 Uhr gesehen? Wer hat eventuell ein Verladen eines solchen weißen Motorrades gesehen und kann Hinweise dazu geben? Wo ist die Maschine jetzt? Wem ist der silberne/graue Ford Fiesta mit dem Dortmunder Kennzeichen aufgefallen? War der Wagen allein oder u. U. im Konvoi mit einem anderen Auto mit Anhänger oder sonstigem Transporter unterwegs? Wer kann aufgrund der Personenbeschreibung Hinweise geben, die zur Identifizierung des beschriebenen Beschuldigten führen könnten? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Fronhausen - Schuppen abgebrannt

Aus noch unbekannten Gründen brannte in der Nacht zum Dienstag, 14. April, in der Heinrich-Bastian-Straße ein Schuppen. Wohnhäuser waren durch das Feuer nicht betroffen. Die gegen 03.15 Uhr benachrichtigte Feuerwehr hatte den Brand um 04.45 Uhr endgültig gelöscht. Die Brandursachenermittler der Kripo Marburg übernehmen jetzt die Ermittlungen zur Brandursache. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

