POL-MR: Kanaldeckel fliegt gegen Tür;Einbrecher auf dem Dach;Einbruch in Wohnhaus;Pkws rund um Kirchhain aufgebrochen;Test positiv und kein Führerschein;Flotte Fahrweise provoziert Kontrolle;

Kanaldeckel fliegt gegen Tür

Marburg: Mit einem Kanaldeckel versuchte ein Einbrecher in der Nacht auf Freitag, 10. April, vergeblich die Eingangstür eines Geschäftes in der Barfüßerstraße einzuschlagen. Ein Zeuge sah das Malheur gegen 3 Uhr und alarmierte die Polizei. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Einbrecher auf dem Dach

Wohratal- Halsdorf: Über das Dach stiegen Unbekannte am Samstag, 11. April, in eine Firma in der Auestraße ein. Die Täter verschafften sich gegen 23 Uhr gewaltsam Zugang ins Innere und durchsuchten mehrere Räume. Derzeit ist noch nicht bekannt, ob die Diebe Beute machten. Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge rund um den Tatort aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Einbruch in Wohnhaus

Biedenkopf: Die Täter kamen zwischen Montag, 30. März, und Sonntag, 12. April. Sie verschafften sich Zugang in ein Wohnhaus in der Hainbachstraße und stahlen Schmuck, Ausweise sowie Bargeld. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Pkws rund um Kirchhain aufgebrochen

Kirchhain und Ortsteile: Bereits Anfang April berichtete die Polizei über Aufbrüche von Fahrzeugen in Kirchhain. Nun registrierte die Polizei zwischen Dienstag, 7. April, und Montagmittag, 13. April, mehrere gleich gelagerte Delikte in der Kernstadt und zwei Ortsteilen. In Kirchhain waren die Unbekannten auf dem Parkplatz einer Autowerkstatt in der Ziegelgartenstraße sowie in der Pestalozzistraße unterwegs. Dort machten sich die Täter an insgesamt fünf Fahrzeugen zu schaffen. Letztendlich gelang bei drei Fahrzeugen das gewaltsame Eindringen. Hier erbeuteten die Diebe Bargeld und Bekleidung. Am Wirchweg in Niederwald stahlen die Unbekannten aus einem Pkw eine Geldbörse samt Bargeld und Ausweispapieren. In Anzefahr verschwanden aus zwei Autos im Hohlweg ein Handy und eine Geldbörse mit Bargeld. Im Fichtenweg zogen die Täter wahrscheinlich ohne Beute ab. Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wem sind rund um die Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Test positiv und kein Führerschein

Stadtallendorf: Am Samstagnachmittag, 11. April, kontrollierte die Polizei in der Innenstadt einen jungen Autofahrer. Ein Drogenvortest bei dem Mann reagierte positiv. Schnell stellte sich heraus, dass der Ertappte auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Flotte Fahrweise provoziert Kontrolle

Wetter: Regelrecht um eine Kontrolle bettelte ein junger Autofahrer am Sonntagnachmittag, 12. April, in der Innenstadt von Wetter. Der Fahrer kam einer Streife mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen. Nur der umsichtige und vorausschauende Fahrstil der Beamten verhinderte Schlimmeres. Die folgenden Anhaltesignale der Polizei beachtete der Mann erst einige hundert Meter später. Der durchgeführte Drogenvortest schlug gleich auf drei verbotene Substanzen an. Nach der erforderlichen Blutentnahme durfte der Fahrer die Polizeiwache zu Fuß verlassen.

Blutentnahme nach Kontrolle

Marburg: In der Cappeler Straße zog die Polizei am Montagabend, 13. April, einen Autofahrer aus dem Verkehr. Der Drogenvortest schlug positiv auf Kokain an. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme und stellte vorsorglich den Autoschlüssel sicher.

