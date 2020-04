Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Scheibe beschädigt - Polizei sucht Verdächtigen und weitere Zeugen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Scheibe beschädigt - Polizei sucht Verdächtigen und weitere Zeugen

Marburg: Die Polizei sucht nach einer Sachbeschädigung am späten Dienstagabend, 7. April, vor dem Hauptbahnhof nach dem mutmaßlichen Täter und weiteren Zeugen. Fahndungsmaßnahmen brachten keinen Erfolg. Das Geschehen spielte sich gegen 23.10 Uhr direkt am Busbahnhof und kurz danach in einem Bus der Linie 383 ab. Der etwa 25 Jahre alte Mann geriet aus bisher unbekannten Gründen auf dem Vorplatz mit einer Mädchengruppe verbal in Streit. Die stiegen anschließend in den Linienbus ein. Der mutmaßliche Täter folgte der Gruppe und wurde daraufhin von Zeugen aus dem Fahrgastraum gedrängt. Nun versuchte der aggressive Zeitgenosse erneut und vergeblich über die Vordertür ins Innere zu gelangen. Letztendlich beschädigte er die Verglasung der Tür und hinterließ einen Schaden von 1800 Euro. Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben: Dunkelhäutig, etwa 185 cm groß und schlank, Dreitagebart und schwarze Dreadlocks. Die Haare sind an der Seite abrasiert. Auffällig ist eine Tätowierung auf dem rechten Handrücken. Bekleidet war der Mann mit einem neongrünen Oberteil, einer grauen Sporthose sowie Sportschuhen. Zeugenhinweise zu dem Vorfall und dem Verdächtigen nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

