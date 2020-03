Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Reifen zerstochen

Einbeck (ots)

Dassel(pap) In der Nacht zu Montag, 02.03.2020, wurde in in der Straße An der Bummelse in der Dasseler Ortschaft Sievershausen ein Pkw beschädigt. Der 27 Jahre alte Geschädigte hat den Vorfall am Montag Vormittag zur Anzeige gebracht. Vor Ort konnten die aufnehmenden Beamten feststellen, dass alle vier Reifen eines in der Straße geparkten Pkw VW Golf platt waren. Bei näherer Betrachtung konnten zumindest bei drei Reifen Einstichstellen erkannt werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 150,- Euro. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Einbeck oder bei der Polizeistation Dassel.

