Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Stöckheimer Sporthaus

Northeim (ots)

Stöckheim, Triftstraße - Montag, 02.03.2020, zwischen 19.00 Uhr und 20.30 Uhr

STÖCKHEIM (fal) - Während des Fußballtrainings am Montag zwischen 19.00 Uhr und 20.30 Uhr sind Unbekannte durch ein aufgebrochene Fenster in den Duschraum des Stöckheimer Sporthaus eingestiegen. In der Umkleidekabine wurden Jacken und Taschen durchsucht. Aus zwei Geldbörsen entnahmen die Einbrecher die wenigen darin befindlichen Geldscheine. An dem Duschfenster entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Die Northeimer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die am Montag zwischen 19.00 Uhr und 20.30 Uhr an oder in der Nähe des Stöckheimer Sporthauses auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 bei der Northeimer Dienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell