Am Rande von Faschingsveranstaltungen führte die Polizei am Donnerstag und Freitag in der Region Kontrollen durch.

(BC) In der Laupheimer Innenstadt kontrollierten Polizeibeamte zwischen 9 und 11 den Verkehr. Den Schwerpunkt legten die Beamten dabei auf nicht angegurtete und telefonierende Verkehrsteilnehmer. Erfreulicherweise hielten sich fast alle Autofahrer an die Vorschriften. Lediglich einen Autofahrer musste die Polizei wegen eines nichtangelegten Sicherheitsgurtes beanstanden.

(GP) Einen Schwerpunkt setzte die Polizei auf alkoholisierte und unter Drogeneinfluss stehende Fahrzeuglenker am Rande von Faschingsveranstaltungen. In Bad Ditzenbach fiel einer Polizeistreife am Donnerstag kurz vor 20 Uhr ein Mercedes in der Drackensteiner Straße auf. Dessen 38-jähriger Fahrer fuhr in leichten Schlangenlinien und darüber hinaus sehr dicht auf ein vorausfahrendes Autos auf. Sie stoppten den Mercedes. Bei der Kontrolle bestand der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen steht. Ein Test bestätigte den Verdacht und er musste eine Blutprobe abgeben. In Wiesensteig in der Hauptstraße fuhr eine 52-Jährige am Freitag gegen 3.30 Uhr in eine Kontrollstelle der Polizei. Bei der Fahrerin des Chevrolet rochen die Polizisten Alkohol. Nach einem Alkoholtest der den Verdacht bestätigte, musste die Frau ihr Auto stehen lassen. In Donzdorf kontrollierten Polizisten eine Gruppe von vier im Alter von 15 bis 16 Jahren Jugendlichen auf einem Parkplatz in der Mozartstraße. Bei der Kontrolle fanden die Beamten einen Sixpack mit einem Bier-Mischgetränk. Ein 15-Jähriger hatte in seinem Rucksack drei Flaschen mit hochprozentigen Alkohol dabei. Nach der Kontrolle wurden die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

(HDH) Im Bereich Dischingen überprüften Polizisten am Freitag in den Nacht- und Morgenstunden Autofahrer die von Faschingsveranstaltungen kamen. Während den mehrstündigen Kontrollen überprüften die Beamte insgesamt 29 Autofahrer. Positiv zu vermerken war, dass keiner der Autofahrer Alkohol getrunken hatte. Das Kontrollergebnis zeigt, dass man auch ausgelassen ohne Alkohol feiern kann.

