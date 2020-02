Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Hodenhagen: Diebstahl aus Schuppen; Bad Fallingbostel: Versuchter Einbruch in Gaststätte; Dorfmark: Pkw-Brand: technischer Defekt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 06.02.2020 Nr. 1

05.02 / Diebstahl aus Schuppen

Hodenhagen: Unbekannte entwendeten in den vergangenen Tagen aus einem unverschlossenen Schuppen an der Straße Meierholzung diverse Baumaschinen, Werkzeuge, Lautsprecher und ein Fahrrad. Ein Teil des Diebesguts konnte in einem Gebüsch in Tatortnähe wieder aufgefunden werden. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

06.02 / Versuchter Einbruch in Gaststätte

Bad Fallingbostel: In der Nacht zu Donnerstag hebelten Einbrecher ein Fenster einer Gaststätte an der Heidmarkstraße auf. Die Räume wurden vermutlich nicht betreten. Es wurde kein Diebesgut erlangt.

05.02 / Pkw-Brand: technischer Defekt

Dorfmark: Am Mittwochmorgen brannte an der Westendorfer Straße vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ein Pkw unter einem Carport. Das Feuer konnte mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort. Der Carport wurde nicht beschädigt. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

05.02 / Unfall mit Fahrrädern - ein Schwerverletzter

Schneverdingen: Im Einmündungsbereich Verdener Straße / Bergstraße kam es am Mittwochabend, gegen 21.50 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und dem Fahrer eines E-Bikes. Der 38jährige Fahrradfahrer übersah seinen 27jähriger Unfallgegner, der bei dem Zusammenstoß schwer verletzt wurde und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus kam. Der leichtverletzte Unfallverursacher verließ den Ort, ohne seine Personalien angegeben zu haben. Im Rahmen der Fahndung konnte er von Polizeibeamten angetroffen werden. Der Schneverdinger führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,33 Promille. Ihm wurden zwei Blutproben entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

06.02 / Tödlicher Verkehrsunfall

Kohlenbissen: Auf dem Ortsverbindungsweg zwischen Munster und Oerrel, etwa 200 Meter vor dem Bahnübergang kam es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein 58jähriger Munsteraner befuhr gegen 05.20 Uhr mit seinem Pkw die Kohlenbissener Straße in Richtung Oerrel, kam auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Straßenbaum. Der Pkw geriet in Brand. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Ersthelfer befreiten den zu diesem Zeitpunkt bereits verstorbenen Mann aus dem Fahrzeugwrack. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Straße vollgesperrt werden.

