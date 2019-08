Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall verursacht - Zettel hinterlassen - Zeugen und Verursacher gesucht

Kassel (ots)

Kassel: Ein Verkehrsunfall, der sich am gestrigen Donnerstagabend in der Blücherstraße in Kassel ereignete, mündet nun eventuell in einer Verkehrsunfallflucht, da vermutlich durch den bislang unbekannten Unfallverursacher ein Zettel mit einer Telefonnummer am Auto hinterlassen wurde, die jedoch nicht stimmig scheint. Zu dieser Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei nun den Verursacher und Zeugen.

Wie die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, hatte sich gestern Abend auf dem Revier der 56-jährige Besitzer eines blauen VW Golf mit Kasseler Kennzeichen gemeldet, der sein Fahrzeug zwischen 19 Uhr und 21 Uhr in der Blücherstraße geparkt hatte. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er, dass ein Zettel an seinem Fahrzeug steckte und dieses im Bereich der hinteren Stoßstange und des rechten Radkastens beschädigt worden war. Eine auf dem Zettel angegebene Telefonnummer war jedoch bei dem Versuch sie zu wählen, als "nicht vergeben" benannt worden. Nun ermitteln die Beamten wegen einer Verkehrsunfallflucht, da der Verursacher sich vom Unfallort entfernte, ohne seinen Pflichten ausreichend nachzukommen. Der Unfallschaden beläuft sich am Auto des 56-Jährigen auf rund 2.000 Euro.

Die Beamten der Unfallfluchtgruppe fragen daher, ob es Zeugen gibt, die den Unfall in der Blücherstraße am gestrigen Abend zwischen 19 Uhr und 21 Uhr beobachten haben und bittet diese sowie den möglichen Verursacher, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561 - 9100 zu melden.

