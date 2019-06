Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alsdorf - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Alsdorf (ots)

Zwei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Alsdorf leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 13.000 Euro geschätzt. Eine 48-Jährige hatte mit ihrem Pkw die Hauptstraße in Richtung Betzdorf befahren. Kurz hinter der Einmündung Neuer Weg übersah die 48-Jährige den verkehrsbedingt abbremsenden Pkw eines 52-Jährigen und fuhr auf. Die 48-Jährige und ihre 25-Jährige Beifahrerin wurden durch den Aufprall leicht verletzt. An den beteiligten Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

