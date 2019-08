Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brandstiftung in Bauschuttcontainer - Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel: Am gestrigen Abend brannte auf dem Parkplatz einer Schule in der Brückenhofstraße ein Bauschuttcontainer. Zum aktuellen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass bislang unbekannte Täter den Inhalt des Containers in Brand steckten. Daher sucht die Polizei nun Zeugen.

Wie die vor Ort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, hatte eine Zeugin den Brand am gestrigen Abend, gegen 21:00 Uhr, wahrgenommen und die Feuerwehr und Polizei informiert. Die Feuerwehr konnte den in Brand stehenden Bauschuttcontainer zeitnah löschen, so dass kein weitergehender Schaden außerhalb des Bauschuttcontainers entstand.

Da die ermittelnden Beamten der Kasseler Kriminalpolizei momentan von einer Brandstiftung ausgehen, fragen sie nun, wer am gestrigen Abend vor 21:05 Uhr etwas Verdächtiges in der Brückenhofstraße, insbesondere im Bereich der dortigen Schule wahrgenommen hat und bittet Zeugen, sich unter Tel.: 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.

