Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: ACHTUNG! Enkeltrick fast erfolgreich - Betrug im letzten Augenblick gescheitert.

Marburg-Biedenkopf (ots)

Landkreis

Im Landkreis Marburg-Biedenkopf, bislang in Gladenbach-Frohnhausen und im Stadtgebiet Marburg, ereigneten sich heute (Dienstag, 14. April) zwischen 10.45 Uhr und 14.00 Uhr mehrere Enkeltrick-Anrufe. Betroffen waren Bürger, die mit dem Vornamen Alfred im Telefonbuch eingetragen und somit recherchierbar sind. Ein angeblicher Enkel berichtete von einem Verkehrsunfall und bat in diesem Zusammenhang um die Übergabe von Bargeld. Er versprach natürlich die alsbaldige Zurückzahlung. In einem Fall suchten die älteren Opfer nach der Geldforderung von 12.000,00 Euro ihre Bank auf und baten um Auszahlung des Betrages. Zu einer Auszahlung kam es letztlich nicht, da das Geld kurzfristig nicht zur Verfügung stand und das Ehepaar dann nach Rücksprache mit Familienangehörigen den versuchten Betrug erkannten. Nur durch diesen glücklichen Umstand blieb dieser Betrug wie auch die übrigen bekanntgewordenen Versuche an diesem Tag bislang erfolglos. Die Polizei warnt aus aktuellem Anlass. Phänomen Unter dem sog. Enkeltrick versteht man ein betrügerisches Vorgehen, bei dem sich Trickbetrüger als Bekannte / Verwandte ( meist Enkel oder Neffen / Nichten ) ausgeben, um unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Bargeld oder Wertgegenstände - wie zum Beispiel Schmuck - zu erlangen. Anrufer melden sich nicht mit dem Namen, sondern lassen raten wer dran ist. Sie schildern im Gesprächsverlauf eine angebliche Notsituation für deren Bewältigung sie Geld bräuchten. Hier gilt als oberstes Gebot: Niemals!! Geld an Fremde übergeben oder auf unbekannte Konten transferieren. Weitere Informationen z.B. unter www.polizei-beratung.de oder www.polizei.hessen.de in der Rubrik Prävention.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell