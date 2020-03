Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Garageneinbruch - Zeugen gesucht (20.03.-22.03.2020)

Schwenningen, Villingen-Schwenningen (ots)

In eine Garage in der Staufenstraße verschafften sich unbekannte Täter im Zeitraum von Freitag, 17 Uhr, bis Sonntag, 15.30 Uhr, gewaltsam Zutritt. Es wurden mehrere Kartons entwendet, in denen sich Lebensmittel im Gesamtwert von rund 3.000 Euro befanden. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720/8500-0, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell