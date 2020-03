Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Maschinenbrand (22.03.2020)

Villingen, Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Maschinenbrand kam es am Sonntag gegen 12 Uhr in einer Firma in der Rietheimer Straße. Vermutlich war der Auslöser ein geplatzter Hydraulikschlauch. Personen wurden keine verletzt, der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Villingen-Schwenningen war mit 5 Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer.

