Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Pkw-Anhänger umgeworfen und beschädigt - Zeugenaufruf (21.03.2020 - 22.03.2020)

Singen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die zwischen Samstag, 18.00 Uhr, und Sonntag, 11.30 Uhr, in der Schauinslandstraße begangen wurde. Unbekannte Täter warfen einen in der Straße abgestellten Pkw-Anhänger um, so dass er auf der Seite liegen blieb und schlitzten die Plane auf. Es konnten keine Hinweise auf einen Verkehrsunfall festgestellt werden. Ob der Anhänger weiterhin fahrbereit ist, bedarf weiterer Abklärungen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0 zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell