Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Einbruch in Spielothek (23.02.2020)

Singen (ots)

Über ein Fenster hat sich ein unbekannter Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 02.45 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Spielothek in der Werner-von-Sombart-Straße verschafft. Im Inneren versuchte der Unbekannte, verschlossene Türen aufzusägen, was den akustischen Alarm auslöste. Aufgrund des ausgelösten Alarms ließ der Täter von seinem weiteren Vorhaben ab und verließ die Räumlichkeit, noch bevor eine Polizeistreife die Örtlichkeit überprüfte. Der angerichtete Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden. Personen, die zum fraglichen Zeitpunkt Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

