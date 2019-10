Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Flintbek

Kreis RD-ECK - Zwei Verletzte nach Unfall

Flintbek / Kreis RD-ECK (ots)

191029-1-pdnms Zwei Verletzte nach Unfall

Flintbek / Kreis RD-ECK. Zwei Menschen wurden Montag (28.10.19, 14.25 Uhr) bei einem Unfall auf der K15 bei Flintbek verletzt, einer von ihnen schwer. Der Unfall ereignete sich auf der Kleinflintbeker Straße. Der Fahrer (57) eines Ford wollte von der K15 nach links in die Straße Zur Heide abbiegen. Ihm folgten mehrere Autos, darunter auch ein Mitsubishi. Dessen Fahrer (56) erkannte den Abbiegevorgang nicht und setzte zum Überholen an. In der Einmündung der beiden Straßen kollidierten die Fahrzeuge. Der Mitsubishi überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte das beschädigte Auto selbst verlassen und wurde von Ersthelfern bis zum Eintreffen des Rettungswagens versorgt. Der Mann wurde in die Kieler Uniklinik gebracht. Der Fahrer des Ford wurde nur leicht verletzt. Beide Autos wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf rund 8500 Euro geschätzt.

