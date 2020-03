Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Dissen (ots)

In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus drang ein bislang unbekannter Täter zwischen Donnerstag 13:30 Uhr und Mitternacht ein. Das Haus befindet sich in der Böhmerstraße. Der oder die Unbekannte erbeutete ausschließlich Bargeld. Wer in der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen machen konnte, meldet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter der Rufnummer 05401/879500.

