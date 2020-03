Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Unbekannte zündeten Müllcontainer an

Wallenhorst (ots)

Unbekannte haben Mittwochnacht in der Klosterstraße einen Papermüllcontainer angezündet. Die Täter schoben den Behälter von einem Grundstück auf die Fahrbahn unweit des Kreiverkehrs und zündeten den Inhalt vermutlich mutwillig an. Ein Passant hatte den brennenden Müllcontainer gegen 23.40 Uhr bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter 05461-915300.

