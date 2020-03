Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Einbruch in Imbisswagen

Quakenbrück (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in den Imbisswagen am famila-Markt an der Oldenburger Straße eingebrochen. Die Täter drangen in den neben dem Eingangsbereich aufgestellten Verkaufswagen ein und bedienten sich an Würstchen, Leergut und Erfrischungsgetränken. Wem in der betreffenden Nacht Verdächtiges aufgefallen ist, meldet sich bitte bei der Polizeistation Quakenbrück. Telefon: 05431-90330.

