Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Falsche Polizisten mit Corona-Masche

Bersenbrück (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen wollten drei Unbekannte die derzeitige Angst und Unsicherheit in der Bevölkerung im Zusamenhang mit dem Corona-Virus offenbar für ihre Zwecke ausnutzen. Als das Trio gegen 05.15 Uhr an einer Haustür in der Ludwig-Erhardt-Straße klingelte, öffnete der Bewohner nicht gleich, sondern fragte durch die geschlossene Tür nach dem Grund des Erscheinens. Die Männer gaben sich daraufhin als Polizeibeamte aus und teilten dem Bersenbrücker mit, dass er unter Quarantäne stehen würde. Als der daraufhin die Dienstausweise der drei Personen sehen wollte, machten sich diese aus dem Staub und fuhren in einem grauen Audi davon. Zur Beschreibung des Trios ist bekannt, dass diese um die 180cm groß gewesen sein dürften und mit russischem Akzent gesprochen hätten. Da die Männer nicht von der Polizei waren, ermittelt nun die Bersenbrücker Polizei wegen der Straftat einer Amtsanmaßung und bittet um Hinweise in der Sache. Darüberhinaus bitten die Beamtinnen und Beamten die Bevölkerung um erhöhte Wachsamkeit im Umgang mit fremden Personen. Telefon: 05439-9690.

