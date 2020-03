Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück-BAB 1: Erhebliche Verkehrsbehinderungen nach Unfall

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmittag kam es auf der A1 zu einem Verkehrsunfall, der in der Folge zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Der Fahrer eines BMW war gegen 13.05 Uhr auf der mittleren Fahrspur in Richtung Bremen unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Hafen und Nord aus noch unbekannter Ursache ins Schleudern kam. Der Wagen prallte zunächst in die Mittelschutzplanke und dann nach rechts seitlich gegen einen polnischen Sattelzug. Durch die Kollsion wurde der Tank des Lkw beschädigt, und mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff verteilten sich über alle drei Fahrstreifen. Der 59-jährige Autofahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die A1 wurde zwischen den beiden Anschlussstellen für die Zeit des Abschleppens beider Fahrzeuge sowie der Fahrbahnreinigung zunächst voll gesperrt. Ab etwa 16.10 Uhr wird der Verkehr in Richtung Norden einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

