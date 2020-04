Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Alkohol-Drogeneinfluss; Schaufensterscheibe gesplittert; Diebe im Feld; Graffiti; Roller gestohlen; Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft; Busfahrer bespuckt und geschlagen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss am Steuer

1. Marburg

Mangelhafte Koordination, weite Pupillen und sichtliche Nervosität führten zu dem Verdacht, dass der Fahrer des angehaltenen Kleinkraftrades unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Der positiv auf THC reagierende Drogentest bestätigte dann diesen Verdacht. Der 19 Jahre junge Marburger musste sein Zweirad am Freitag, 17. April. um 23.45 Uhr am Kontrollort in der Capperler Straße stehenlassen, mit zur Wache für die notwendige Blutprobe und seinen Heimweg anschließend zu Fuß antreten. Er muss sich demnächst wegen des Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmitteln und wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten.

2. Kirchhain

Der Alkotest eines in der Niederrheinischen Straße angehaltenen Autofahrers zeigte über 1,1 Promille. Der 29 Jahre alte Mann aus dem Ostkreis war einer Streife wegen seiner Schlangenlinienfahrt aufgefallen. Die Fahrt war damit am Sonntag, 19. April, um 03.25 Uhr zu Ende. Die Polizei veranlasste zudem die Blutprobe und stellte den Führerschein sicher.

3. Marburg

Die Polizei Marburg stoppte in der Nacht zum Samstag, 18. April, um 20 Minuten nach Mitternacht an der Ecke Barfüßertor/Rotenberg einen Pkw. Wie sich herausstellte fuhr die 20-Jährige Frau aus dem Ostkreis unter Alkoholeinfluss. Ihr Alkotest zeigte über 1,3 Promille. Die Polizei beendete auch diese Fahrt, veranlasste eine Blutprobe und stellte den Führerschein sicher.

Biedenkopf - Schaufensterscheibe gesplittert

Vermutlich durch das Werfen mit einer Glasflasche splitterte die 2 x 2 Meter große Schaufensterscheibe eines Einkaufsmarktes in der Hospitalstraße. Der Schaden beträgt mindestens 1500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um, sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit zwischen 20 Uhr am Freitag und 01 Uhr in der Nacht zum Sonntag, 19. April. Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Neustadt - Diebe im Feld - Lämmer und Solaranlage weg

Auf einer eingezäunten Wiese in der Verlängerung der Willingshäuser Straße griffen von Samstag auf Sonntag, 19. April, zwischen 20 und 09.30 Uhr Diebe zu. Von der Weide fehlen ein schwarzes und ein braunes Lamm sowie drei IBC- Solar-Paneels mit je 320 W inklusive der 10 Meter Kupferkabel und dem Victron 100 W Laderegler. Der Gesamtwert der Beute beträgt mehrere Hundert Euro. Art und Umfang der Beute deuten auf einen Abtransport mit einem Fahrzeug hin. Wer hat zur fraglilchen Zeit in der Feldgemarkung entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Cölbe - Autoaufbruch gescheitert

Der betroffene braune Dacia Duster parkte zur Tatzeit auf der Kasseler Straße. Da es sich um die Durchgangsstraße von Cölbe handelt, könnte der Täter beim Versuch den SUV aufzubrechen gestört worden sein. So blieb es dann beim versuchten Autoaufbruch mit einem entsprechenden Schaden am Schloss der Fahrertür. Die Tatzeit lässt sich allerdings nur einschränken auf zwischen Samstag, 28. März und Samstag, 18. April. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Autoscheiben eingeworfen - Überraschte Kinder flüchteten

Als ein Zeuge am Sonntag, 19. April, um kurz nach 18 Uhr auf ein Betriebsgelände in der Rheinstraße fährt überrascht er mehrere offenbar Steine werfende Kinder. Die Kids ergriffen sofort die Flucht über einen Erdwall zur Donaustraße. Mit dabei waren mindestens zwei Jungs und zwei Mädchen. Alle waren zwischen 1,35 und 1,45 groß und vermutlich um die 7 bis 10 Jahre alt. Wie sich herausstellte hatten die Kinder durch ihre Steinewürfe die Scheiben von drei auf dem Gelände stehenden, nicht zugelassenen Autos eingeworfen. An den Autos entstand ein Schaden von mindestens 3000 Euro. Wer hat die Kinder noch beobachtet? Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung führen? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Fronhausen - Von der Kratt zum Brunnenplatz

Teile der aus dem weißen Polo gestohlenen Gegenstände lagen später am Brunnenplatz. Der Polo selbst parkte zur Tatzeit zwischen Freitag 16 Uhr und Sonntag, 19. April, 11.50 Uhr in der Straße In der Kratt. Diebe hatten Bargeld, Ausweise, Scheckkarte, Zulassungsbescheinigung und Warenwertgutscheine gestohlen und Beute im Gesamtwert von 750 Euro gemacht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Wetter - Graffiti

Aufgrund von Zeugenaussagen stehen zwei derzeit noch unbekannte Männer unter dem Verdacht der Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. Der Zeuge konnte das Kennzeichen des Autos, mit dem die Männer davonfuhren mitteilen und die Männer beschreiben. Die Ermittlungen zur Identifizierung dauern an. Die beiden sollen am Freitag, 17. April, gegen 19.30 Uhr, mit verschiedenen Farben mindestens sieben Meter der hölzernen Wildschutzwand entlang der neuen Umgehungsstraße ( an der Überführung in der Verlängerung der Wollenbergstraße) mit verschiedenen TAGS in Form von Schriftzügen und Grafiken besprüht haben. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 800 Euro. Wer hat zur angegebenen Zeit im Feld in Tatortnähe noch einen Pkw und die beiden Männer gesehen? wer hat die Tat noch beobachtet? Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung der Männer beitragen? Beide waren zwischen 1,75 und 1,80 groß. Einer hatte kurze Haare, eine unauffällige Figur und trug dunkle Oberbekleidung und kurze Hose. Der andere war kräftiger und ebenfalls dunkel gekleidet. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Malaguti Roller gestohlen

Aus einer aufgebrochenen Garage im Brahmsweg stahlen Diebe zwischen 12.30 Uhr am Donnerstag und 12.40 Uhr am Freitag, 17. April einen silbernen 17 Jahre alten Motorroller, eine Malaguti Firefox im Wert von 350 Euro. Der oder die Täter nahmen zudem einen zugehörenden Tacho mit, der in der Garage lag. Durch den Aufbruch entstand am Garagentor zudem ein Sachschaden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Oberweimar - Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft

Sonntagnacht (19. April) kurz vor Mitternacht kam es in einer Flüchtlingsunterkunft in Oberweimar zu einer tätlichen Auseinandersetzung zweier Bewohner. Die Polizei trennte die Kontrahenten, nahm einen vorübergehend fest. Ein Rettungswagen transportierte den anderen zur Untersuchung der erlittenen Verletzungen ins Krankenhaus. Er ist mittlerweile wieder entlassen. Der Grund der Auseinandersetzung zwischen dem 27-jährigen Mann aus Pakistan und dem 28-Jährigen aus Eritrea ist unbekannt.

Stadtallendorf - Busfahrer bespuckt und geschlagen

Die Polizei sucht einen 17 bis 19 Jahre jungen, ca. 1,80 Meter großen Mann mit dunkelblonden kurzen Haaren und Sommersprossen. Am Freitag, 17. April, gegen 16 Uhr, war er mit blauer Jeans bekleidet. Der Gesuchte hatte einen Busfahrer angespuckt und ihm dann auch noch einen Schlag versetzt, bevor er mit seinen Begleitern flüchtete. Der Vorfall ereignete sich in der Kardinal-von-Galen-Straße zunächst am Bus der Linie 91 und dann auf der Straße. Von den Begleitern des Mannes, beide hielten sich zurück, unterstützen nicht und schritten auch nicht ein, liegt keine Beschreibung vor. Wer war noch in dem Bus? Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung des Gesuchten führen könnten? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

