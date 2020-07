Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Mofaprüfbescheinigung reicht nicht

Ahaus (ots)

Aus einem Mofa kann nach technischen Veränderungen schnell ein Kleinkraftrad werden - dass in einem solchen Fall die Mofaprüfbescheinigung nicht mehr ausreicht, musste sich am Mittwoch ein 17-Jähriger in Ahaus aufzeigen lassen. Ein Polizeibeamter hatte den Jugendlichen kontrolliert, als er gegen 15.15 Uhr die van-Delden-Straße befuhr. Sein Motorroller brachte es dabei auf deutlich mehr als 25 km/h. Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs war erloschen, der junge Fahrer konnte nur eine Mofaprüfbescheinigung vorweisen. Der Beamte fertigte eine Strafanzeige und untersagte die Weiterfahrt.

