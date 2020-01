Polizei Hagen

POL-HA: Abbiegeunfall mit Verletztem

Bild-Infos

Download

Hagen (ots)

Am Samstagmittag, 12:50 Uhr, wollte ein 54-jähriger Renault-Fahrer von der Straße Altenhagener Brücke nach rechts in die Straße Am Hauptbahnhof abbiegen. Dabei übersah er einen Linienbus der Hagener Straßenbahn der geradeaus in Richtung Graf-von-Galen-Ring unterwegs war. In Folge der Kollision verletzte sich der 32-jährige Busfahrer leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, Fahrgäste kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell