Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Getränkeflaschen gestohlen

Gronau (ots)

Auf Getränke abgesehen hatten es Einbrecher in Gronau. Die Täter drangen auf dem Gelände eines Gastronomiebetriebes an der Fabrikstraße in eine Holzhütte ein. Um hineinzukommen, hebelten die Täter gewaltsam eine Tür auf. Aus einem Kühlschrank ließen sie mehrere Flaschen mit Getränken mitgehen. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 17.15 Uhr, und Mittwoch, 15.45 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell