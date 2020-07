Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Zeugen gesucht

Heinsberg-Grebben (ots)

Am 2. Juli (Donnerstag), gegen 17 Uhr, kam es auf der Karl-Arnold-Straße in Höhe der Albert-Schweitzer-Straße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhr ein 68-jähriger Mann aus Waldfeucht mit seinem grauen Pkw Fiat auf den vor ihm fahrenden schwarzen Porsche eines 43-jährigen Mannes aus Eschweiler auf. Beide Fahrzeuge waren aus Richtung Heinsberg kommend in Richtung Kreisverkehr Carl-Diem-Straße unterwegs. Durch den Aufprall wurde eine 34-jährige Beifahrerin in dem Pkw Fiat leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zur Klärung des Unfallgeschehens sucht die Polizei nach Zeugen die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 in Verbindung zu setzen.

