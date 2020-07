Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Dieselkraftstoff aus Bagger abgezapft

Hückelhoven-Doveren (ots)

An einer Baustelle an der Kreisstraße 8 entwendeten unbekannte Personen eine mobile Zapfanlage sowie Dieselkraftstoff aus einem Tank eines Baggers. Zudem versuchten sie ein Fenster eines Bauwagens aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Tatzeit konnte auf eine Zeit zwischen Mittwoch (1. Juli), 16.45 Uhr bis Donnerstag (2. Juli), 6.45 Uhr, eingegrenzt werden.

