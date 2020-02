Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Diebe suchten Kleingartenanlage heim

Mindestens ein Einbruch, mehrere Versuche

Voerde (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 23.30 Uhr und 11.00 Uhr versuchten Unbekannte, mindestens sechs Gartenlauben in einer Kleingartenanlage an der Friedrichstraße aufzubrechen. Sie scheiterten jedoch in fünf Fällen an der guten Sicherung der Lauben. In einem Fall gelangten die Täter hinein und durchwühlten das Innere. Anschließend flüchteten sie ohne Beute unerkannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0.

