Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau/Kreis Borken - Öffentlichkeitsfahndung

Gronau/Kreis Borken (ots)

Mit richterlichem Beschluss fahndet die Polizei nach einem Betrüger. Dieser bestellte im April dieses Jahres unter falscher Identität ein iPhone 11 Pro und ließ dieses zu einem Paket-Shop in Gronau liefern. Der Abholer des Pakets legte zur Identifizierung einen niederländischen Ausweis vor - dieser war gefälscht, wie sich später herausstellte. Der Täter wurde durch die Videoüberwachung aufgenommen. Wer Angaben zu der abgebildeten Person machen kann, wird gebeten, sich an die Kripo in Gronau (02562) 9260 zu wenden.

Die Öffentlichkeitsfahndung finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/gronau-ausspaehen-von-daten-betrug

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell