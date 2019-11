Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Farbschmierereien am Bahnhof, Zeugen gesucht

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag gegen 03:15 Uhr wurde der Sockel einer Skulptur in der Bahnhofsanlage mit weißen Buchstaben beschmiert. Der unbekannte Täter war schwarz gekleidet und entfernte sich nach der Tat, laut eines Zeugen, in Richtung Bahnhof.

Die Beamten des Polizeireviers Schwetzingen bittet Zeugen sich unter 06202 288-0 zu melden.

