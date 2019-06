Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Schwerverletzte in Pkw eingeklemmt

Borken (ots)

Bei einer Pkw-Kollision hat sich am Donnerstag in Borkenwirthe eine 52-jährige Borkenerin schwer verletzt. Gegen 06.10 Uhr fuhr ein 42-jähriger Borkener mit einem Transporter auf dem Burdarper Weg in Richtung Rheder Straße. In Höhe der Einmündung Printingsweg stieß er mit dem Fahrzeug der von rechts kommenden Borkenerin zusammen. An der Kreuzung herrscht die Vorfahrtsregel "rechts vor links". Die Feuerwehr befreite die eingeklemmte 52-Jährige aus ihrem Pkw. Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Der Transporterfahrer erlitt leichte Verletzungen. Bei der Kollision entstand ein Gesamtsachschaden von circa 6.500 Euro.

