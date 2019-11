Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Unfall auf der Autobahn, Zeugen gesucht

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag kam es gegen 21:30 Uhr auf der A 6 zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 41-jähriger Opel-Fahrer verletzt wurde. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein 55-jähriger VW-Fahrer auf der A 6 in Richtung Heilbronn, als er auf den vor ihm fahrenden 41-jährigen Opel-Fahrer auffuhr. Bei dem Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt 15.000 Euro.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats Walldorf hierzu dauern noch an. Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei den Kollegen unter 06227 358260 zu melden.

