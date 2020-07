Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Alkohol konsumiert und gegen Mauer rangiert

Ahaus (ots)

Im alkoholisierten Zustand hat ein Autofahrer am Mittwoch in Ahaus einen Unfall verursacht. Zurück blieb ein Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro. Dazu war es gegen 10.45 Uhr gekommen: Der 66-Jährige hatte einen Parkplatz am Rottweg verlassen wollen; aufgrund der Verkehrssituation setzte er zurück und stieß zunächst gegen eine Hauswand und im weiteren Verlauf gegen eine Seitentür des Gebäudes. Bei der Aufnahme des Unfalls ergaben sich Anzeichen dafür, dass der Fahrer Alkohol konsumiert hatte. Das bestätigte sich durch einen Atemalkoholtest: Dessen Ergebnis deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 2,3 Promille hin. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, fertigten eine Strafanzeige und stellten den Führerschein sicher. Ein Arzt entnahm dem Fahrer im Krankenhaus eine Blutprobe, um den Blutalkoholwert exakt bestimmen zu können.

