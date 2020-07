Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Haftpflichtvertrag war abgelaufen

Heek (ots)

Mit einem nicht mehr gültigen grünen Versicherungskennzeichen an seinem Motorroller war am Mittwoch ein 21-Jähriger in Heek unterwegs. Polizeibeamte kontrollierten den Gronauer gegen 16.30 Uhr auf der Benzstraße. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Strafanzeige.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell