Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Folgenschwerer Zusammenstoß

Gronau (ots)

Zwei Schwerverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 45.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch in Gronau ereignet hat. Ein 42-Jähriger befuhr mit seinem Wagen gegen 15.30 Uhr die Hermann-Ehlers-Straße in Richtung Niederlande. Als der Gronauer an der Kreuzung zur Eper Straße nach links abbiegen wollte, stieß er mit dem entgegenkommenden Auto eines 40-Jährigen aus Gronau zusammen. Kräfte der Feuerwehr mussten den eingeklemmten 42-Jährigen aus dem Fahrzeug befreien. Rettungswagen brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Die Kreuzung blieb für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme gesperrt.

