Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrer leicht verletzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Mittwoch in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Eine 50 Jahre alte Autofahrerin wollte ihren Wagen gegen 16.35 Uhr rückwärts eine Parkbox auf einem Parkplatz an der Dingdener Straße verlassen. Dabei übersah die Bocholterin den 20-Jährigen, der mit seinem Pedelec auf dem Parkplatz in Richtung Dingdener Straße fuhr. Der Bocholter stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

