Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0684 --Zeugen nach Raubüberfall gesucht--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, Gutenbergstraße Zeit: 28.10.2019, 20:00 Uhr

Am Montagabend versuchte ein mit einem Messer bewaffneter Mann einen Kiosk in Bremen-Walle zu überfallen. Er scheiterte jedoch am überaus mutigen Mitarbeiter. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 20 Uhr betrat der maskierte Mann den Kiosk in der Gutenbergstraße. Er ging geradewegs zum Verkaufstresen, hielt dem 41 Jahre alten Angestellten ein Messer vor und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der 41-Jährige weigerte sich jedoch ihm das Geld zu geben. Der Unbekannte stach daraufhin mit dem Messer in Richtung des Angestellten. Dabei verletzte er ihn leicht am Bauch. Anschließend verließ der Mann ohne Beute das Geschäft.

Der Räuber war etwa 20 Jahre alt, zwischen 160 und 170 Zentimetern groß und schmächtig. Er trug eine Jacke mit Kapuze und sprach Deutsch mit Akzent. Maskiert war er mit einer weißen Maske aus Plastik.

Die Polizei Bremen fragt, wem am Montagabend gegen 20 Uhr im Bereich der Gutenbergstraße etwas aufgefallen ist und Hinweise geben kann. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Auch wenn, das Verhalten des Mitarbeiters sehr mutig war, dennoch der Hinweis: Bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr, insbesondere wenn Täter bewaffnet sind. Gefordert ist kein Heldentum. Prägen Sie sich stattdessen Tätermerkmale sowie Fluchtrichtung ein und wählen schnellstmöglich den Notruf.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Jana Schmidt

Telefon: 0421 362-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell