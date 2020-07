Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Radfahrer leicht verletzt

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Mittwoch in Ahaus bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der 74-Jährige befuhr gegen 10.20 Uhr den Rottweg und wollte im Kreisverkehr die Heeker Straße über eine Fahrradfurt queren. Dabei kam es zur Kollision mit einem Lkw, der aus dem Kreisverkehr in die Heeker Straße abbog. Dessen 59 Jahre alter Fahrer hatte zunächst ebenso wie der Radfahrer angehalten und nach eigenen Angaben irrtümlich angenommen, dass der 74-Jährige ihm Vorrang gewähren wolle. Dieser war seinerseits davon ausgegangen, dass der Lkw weiter stehen bleiben würde, um ihn passieren zu lassen. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Ahauser in ein Krankenhaus.

