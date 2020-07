Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - Zubehör von Quad abmontiert

Reken (ots)

An einem Quad haben sich Unbekannte in den vergangenen Tagen in Bahnhof Reken zu schaffen gemacht. Die Täter montierten Außenspiegel, Blinker und Batterie des Fahrzeugs ab. Es hatte auf einem Parkplatz am Gewerbering gestanden, wo sich die Tat zwischen Sonntag, 12.00 Uhr, und Dienstag, 11.50 Uhr, ereignete. Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

