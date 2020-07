Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht angezeigt

15-Jähriger leicht verletzt

Bocholt (ots)

Ein 15-jähriger Radfahrer aus Bocholt war am Dienstag gegen 12.15 Uhr auf der Wiesenstraße in Richtung Werther Straße unterwegs. An der Kreuzung mit dem Fliederweg habe ihm ein Autofahrer die Vorfahrt genommen, so der Jugendliche. Es kam zwar zu keinem Zusammenstoß, aber infolge des Ausweichmanövers war der 15-Jährige gestürzt und leicht verletzt worden. Der Autofahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Nähere Angaben zu dem Pkw liegen nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell