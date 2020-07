Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Reiterin an Folgen eines Sturzes verstorben

Gescher (ots)

Eine 32 Jahre alte Südlohnerin ist an den Folgen eines Reitunfalls verstorben, zu dem es wie berichtet am vergangenen Sonntag in Gescher gekommen war. Die Reiterin war mit ihrem Pferd auf einem Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Estern gestürzt und hatte dabei lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell